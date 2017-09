Wird das Internet zum Spielball der Machteliten?

Das Internet ist inzwischen zu einem Mittel der Machteliten verkommen, welches einen erheblichen Druck auf die normale Bevölkerung ausübt.

Vor allem die stetig wachsende Bedeutung des digitalen Lebensraums konzentriert diese Sphäre in den Händen weniger. Doch warum ist nicht längst für faire Bedingungen in allen Regionen Deutschlands gesorgt?

Ungerechte Versorgung in Deutschland

Tatsächlich mangelt es nach wie vor an Transparenz, was das Thema Internet in Deutschland angeht. Immer wieder wird die schlecht ausgebaute Infrastruktur als Argument angebracht, warum es noch nicht gelang, auch die ländlichen Regionen Deutschlands zu versorgen.

Die Unterschiede, welche sich in Bezug auf die Metropolen des Landes zeigen, sind gravierend. Experten schätzen, dass es in manchen Gebieten Deutschlands noch…..