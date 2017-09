Zuerst das Urteil und danach die Untersuchung

Der Schneeball, der drohte, zu einer Lawine zu werden und den russischen Sport unter sich zu begraben, beginnt dramatisch zu schmelzen und verwandelt sich zunehmend in eine stinkende, dreckige Pfütze. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stellte die Untersuchung in Bezug auf 95 russische Athleten ein. Der kanadische Professor McLaren strengte sich zwar damals, vor Olympia an, falsche Zeugenaussagen, phantasievolle Behauptungen, Vermutungen und Verdächtigungen eindrucksvoll wie ein Showmaster als die Wahrheit und nichts als die Wahrheit vorzutragen, Beweise jedoch hat er für seine Stories keine gefunden.

Nichts. Bis heute noch nicht.

Wegen dieser seiner Show wurden russische Hochleistungssportler und Paralympiker zuerst von den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien ausgeschlossen.

Seinen berüchtigten Bericht (MacLaren-Report) kann man in den Mülleimer…..