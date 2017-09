Warnung! RUSSLAND WIRD DEN USA NICHT ERLAUBEN BLUTIGE EXPERIMENTE AN SEINER GRENZE DURCHZUFÜHREN

Der russische Senator und Leiter des Komitees für internationale Beziehungen des russischen Föderationsrates, Konstantin Kosachev, hat der Presse mitgeteilt, dass Russland den USA nicht erlauben werden, blutige Experimente an seiner Grenze durchzuführen.

“Die USA fühlen sich aus ihrer entlegenen geografischen Position heraus sehr sicher und könnten deshalb Nordkorea dazu provozieren, ihr vorhandenes Arsenal zum Einsatz zu bringen, um Nordkorea dann anzugreifen, wohlwissend dass die USA selbst weit weg sind und ihnen nichts geschehen kann. All das würde an der russischen und chinesischen Grenze passieren. Russland wird den USA nicht erlauben blutige Experimente an unserer Grenze durchzuführen und einen fatalen Krieg hier zu provozieren. Wir können so etwas nicht zulassen. Sollten sie es dennoch tun, so wird es sehr traurige Folgen für die ganze Welt und die USA selbst haben.“

