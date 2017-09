Die nordkoreanische Lösung hängt von der „Eindämmung der USA“ ab

South Korean and U.S. Marines take positions as amphibious assault vehicles of the South Korean Marine Corps fire smoke bombs during a U.S.-South Korea joint landing operation drill in Pohang, South Korea © Kim Hong-Ji / Reuters

Niemand will einen nuklearen Krieg, aber das ist die Richtung, die die USA und die NATO nicht nur gegenüber Nordkorea, sondern möglicherweise auch gegen China und Russland einschlagen, fürchtet der Journalist John Pilger. Mehr noch, er sagt, dass die Krise zu Nordkorea nur eine „Nebenveranstaltung für den Hauptauftritt ist“.

Am Dienstag sprach der Investigativjournalist und Dokumentarfilmer John Pilger mit Natasha Sweatte von RT America über die anscheinend eskalierende nukleare Lage auf der koreanischen Halbinsel.

Interview mit John PIlger, 13.09.2017…..Video und mehr…….