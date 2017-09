23. Sept.: „Es erschien ein großes Zeichen am Himmel“

Am 23. September 2017 erleben wir eine besondere Sternenkonstellation, wie sie nur alle 7000 Jahre vorkommt. Sie wird von Sterndeutern als das „wohl größte Zeichen der Endzeit“ beschrieben, weil sie mit der biblischen Offenbarung nach Johannes in Verbindung gebracht wird. Es gibt in gewissen Kreisen einen regelrechten Hype um dieses Datum. Schauen wir uns also die Sternenkonstellation etwas genauer an (siehe auch unser Titelbild oben):

Am 20. November 2016 tritt der Planet Jupiter vom Sternzeichen des Löwen in das….