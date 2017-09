Mainstreammedien berichten ernsthaft über Reptilianer

Der Daily Star, ein britisches Boulevard Blatt und Ableger des Daily Express, berichtet in einem erstaunlich neutralen Artikel Porn stars, presidents & Prince Philip: Claims shape-shifting lizards live among us über Drako-Reptilianer und „Shape-Shifting“. Der Artikel enthält einschlägiges Bildmaterial und ein überraschendes Fazit: „… But more than 25 years on, some have begun to dig deeper into the 64-year-old’s sensational allegations – and the results are interesting, to say the least.“ (25 Jahre später [nach David Ickes legendären Auftritt in der Wogan Show] haben andere am Thema des 64-Jährigen weitergebohrt und die Ergebnisse sind gelinde ausgedrückt interessant.

Klick Bild für mehr…..