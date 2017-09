Gold bricht nach oben aus – lassen Sie sich nicht abhängen!

Die Entwicklung der Gold- und Silberpreise in den nächsten Monaten wird die meisten Investoren ziemlich überraschen. Gleichzeitig wird die Volatilität an allen Märkten deutlich zunehmen. Im Moment hat es den Anschein, als gäbe es „im Westen nichts Neues“, wie Erich Maria Remarque über den Ersten Weltkrieg schrieb. Zehn Jahre nach dem Beginn der Großen Finanzkrise und neun Jahre nach dem Untergang von Lehman Brothers scheint die Welt in besserer Verfassung zu sein als je zuvor. Die Aktien eilen von Rekord zu Rekord, die Zinsen liegen auf einem historisch niedrigen Niveau, die Immobilienmärkte boomen wieder und die Konsumenten geben mehr Geld aus denn je.

Haben die Zentralbanken die Welt gerettet?

Warum also haben wir uns 2007 solche Sorgen gemacht? Kein Problem ist noch so groß, als dass es unsere freundlichen…..

…passend neues vom „Matrix-Geld“….;)

Bitcoin-Börse in China gibt auf – Kurs stabilisiert sich nach Absturz…….