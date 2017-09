Flüchtlingsinvasion in Europa. Teil 2

In fünf Jahren beginnen Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten den Kampf um die Macht in Europa

Unsere spezielle Korrespondentin Darja Aslamowa war in Italien, wohin jetzt die Flüchtlinge vom schwarzen Kontinent gebracht werden und sie ist überzeugt, dass es das Schicksal der Alten Welt völlig verändern kann. (Teil 2, das Ende)

Idealismus und Wahrheit des Lebens

In einem Armenviertel von Catania arbeitet seit sechs Monaten die Genossenschaft für Flüchtlinge, seriös aussehende schwarze junge Männer in weißen Schürzen produzieren Naturseife aus Olivenöl und lokalen Blumen, lernen auf einer Nähmaschine Taschen und Kleider zu nähen, machen niedliche Dekorationen aus Papier. All dies erinnert ein wenig an Unterricht für Handarbeit in einer normalen Schule. Meiner Meinung nach sind alle Schülerinnen und Schüler bereits über zwanzig, aber sie behaupten einstimmig, dass sie noch keine achtzehn…..