Laut Anwohnern der südukrainischen Region Cherson – werden seit 3 Tagen immer neue Kolonnen an Kriegstechnik & Truppen des ukra-faschistischen Kiewer Regimes gemeldet, die in Richtung der Donbass-Front verlegt werden.

Laut dem ehemaligen ukrainischen Abgeordneten & heutigen regionalen Journalisten – Alexei Zhuravko, vermelden Einwohner der südukrainischen Region Cherson auch die Verlegung weiterer Truppen & Kriegstechnik des ukra-faschistischen Kiewer Regimes in Richtung der russischen Halbinsel Krim bzw. der Krim-Grenze. Seit 3 Tagen werden auch neue Kolonnen an Truppen & Kriegstechnik in Richtung des Donbass gemeldet.