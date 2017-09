Wir führen nur noch Befehle aus.

Der Mensch wurde über die Jahre zu einem Computer umprogrammiert.

Politiker, Religionen, Esoteriker, Wirtschaftler usw. geben die Befehle ein und schon wird das Programm vom Volk ausgeführt.

Wir müssen anziehen, was die Mode diktiert. Das neuste Handy haben, sonst gehören wir nicht mehr dazu. Die Wirtschaft sagt uns, was wir zu kaufen haben und was nicht. Also sind und werden wir programmiert. In der Politik das selbe, ach wie sympatisch sind doch die Politiker vor den Wahlen. Sie versprechen alles und halten nichts. Das Volk merkt nichts, dank der Gehirnwäsche der Medien. Mehr……