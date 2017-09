Vergesst es nie: Es ist allgemein bekannt, dass die US-Regierung False Flags benutzt hat

Was 9/11 anbelangt, so gibt es zwei Sorten von Menschen: Jene, die nicht genau wissen was passierte und jene, die es inszeniert haben.

Nahezu jeder gehört in die erste Kategorie, aber eine Menge Leute tun so als wüssten sie haargenau, was an diesem verhängnisvollen Tag 2001 vor sich ging. Spöttische Anhänger der Massenmedien tun gerne so, als wären sie sich sicher, dass die offizielle Sichtweise korrekt ist. Aber sie sind sich nicht sicher. Eine Menge hartgesottener Verschwörungsanalytiker tun so, als würden sie die wahre Geschichte kennen. Tun sie aber nicht. Es gibt einfach nicht genug öffentlich verfügbare Informationen für alle, um genau zu wissen, was an jenem Tag passierte. Alles was wir mit Sicherheit wissen ist, dass (A) die offizielle Geschiche……