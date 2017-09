US-Patent: 20030085296 A1: Hurrikane und Tornado Steuergerät!

Hier:

Schlimmes Wetter? Regen bis das Wasser bis zum Hals steht?

Unwetter wie sie die Welt noch nie gesehen hat?

Klimawandel?

Wettermanipulation nur Verschwörungstheorie?

Dazu mal ein paar Gedanken von mir.

Wenn es also zum Beispiel Patente wie dieses seit 2001 gibt, wie man Hurrikane und Tornados erzeugen, steuern bzw. generell alle natürlich entstandenen Stürme sogar auflösen kann, was ist dann der Grund, warum man diese ganzen wütenden Wirbelwinde nicht auch eben genau mit dieser Technik stoppt?

Ist alleine das nicht schon ein Verbrechen und zumindest unterlassene Hilfeleistung bis hin zum geduldeten Massensterben mit Mega-Zerstörung?

Was ist da die logische Schlussfolgerung?

Meiner Meinung nach ist es dann gewollt und wurde im schlimmsten Fall sogar wirklich absichtlich produziert, was auch durch eine Vielzahl von „Indizien“ bestätigt wird.

Das ist so oder so dann eines der heftigsten Verbrechen an Millionen Menschen.

Denkt mal darüber nach