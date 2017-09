Michael Jackson: Die unglaubliche Wahrheit über den größten Popstar der Welt

Michael Jackson – Der King of Pop starb 2009 unter seltsamen Umständen. Nun ist ein umfassendes Buch herausgekommen, in dem dieser Kriminalfall nochmal aufgerollt wird. Armin Risi und Sophia Pade zeichnen darin das Bild eines Ausnahmekünstlers, der eine starke Vision des Friedens für die Welt hatte. Eines Künstlers, der durch sein Schaffen Millionen Menschen tief bewegte und für Frieden sensibilisierte. Herausgekommen ist „Make that Change“ – ein faszinierendes und umfassendes Werk über einen herausragenden Künstler.

Ähnliche Beiträge