Merkwürdiges Geschichtsverständnis der Kanzlerin: Russland rätselt über Merkels Krim-Vergleich

Quelle: Reuters

In Ihrem großen FAZ-Interview hat Angela Merkel die Trennung der Krim von der Ukraine mit der deutschen Teilung verglichen. In Russland fragen sich viele, ob die Kanzlerin wirklich versteht, worum es geht.

Zwei Sätze der Kanzlerin, gesagt am Anfang Ihres großen Interviews der Zeitung „FAZ am Sonntag“, sorgten in Russland für Entrüstung: Vertreter des Föderationsrats und Außenministeriums, Experten…..