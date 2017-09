Der netzpolitische Wahlprogramm-Vergleich, Teil 5: Überwachung und Innere Sicherheit

Alles und jeden beobachten oder nicht? Die Meinungen gehen auseinander. CC-BY 2.0 XoMEoX

Am 24. September ist Bundestagswahl. Was sind die netzpolitischen Forderungen der politischen Parteien? Wir haben die Wahlprogramme analysiert und präsentieren in einer Artikelserie, wer was verspricht – und welche Themen unter den Tisch fallen. Im fünften Teil dieser Serie geht es um Überwachung und Innere Sicherheit.

CDU und SPD schweigen zur Vorratsdatenspeicherung

Manchmal ist Schweigen genauso aussagekräftig wie Reden, beispielsweise……