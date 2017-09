Tausende von der Westbank Palästinensischen Arbeiter müssen in den frühen Morgenstunden an der israelischen Militärkontrolle von Qalandiya bei Ramallah anstehen, um an ihre Arbeitsplätze in Jerusalem und anderen israelischen und arabischen / palästinensischen Städten jenseits der Grünen Linie zu gelangen.



Israelis dürfen frei über die Trennwand und die Grüne Linie reisen, während die Palästinenser eine Militärgenehmigung beantragen müssen um diese zu überqueren.