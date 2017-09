Chinas Goldreserven gegen Öl? Russland will Venezuelas Ölfelder

Chinas Goldnachfrage soll dieses Jahr bei 2000 Tonnen liegen. Das Land rüstet auf – auch im Gold- und Ölhandel. Zur Freude Russlands. Und Venezuelas?

Der Osten stärkt sich weiter – und findet stetig neue Partner. Laut Branchenkenner sharpspixley wird das Gesamtvolumen der chinesischen Goldnachfrage in diesem Jahr bei 2.050- 2.060 Tonnen liegen. Ausgehend der aktuellen Umsätze an der Shanghai Gold Exchange (SGE) liegt die derzeitige Nachfrage nach dem gelben Edelmetall in China bei +4,5 Prozent…..