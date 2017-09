Afrika: Schluss mit der Bevormundung!

Bild: pixabay (gemeinfrei)

Afrika leidet unter zahlreichen Vorurteilen. Diese hindern den Kontinent daran, sich selbstbewusst zu entwickeln und gefährden dadurch Europa.

Wahrscheinlich polarisiert kein anderer Kontinent so sehr wie Afrika. Bei keinem anderen Erdteil zaubern wir so schnell vorgefertigte Bilder seiner Einwohner aus den Schubladen wie bei dem Kontinent südlich des Mittelmeers. Doch gerade die sich besonders besorgt um Afrika geben, zeichnen die stärksten Bilder und verbauen Afrika so eine wirkliche Zukunft. Afrika hat einen anderen Weg verdient – frei von Vorurteilen und Bevormundung.

Afrika ist anders als Europa

Afrika und seine Bewohner sind nicht unbedingt auf die sprichwörtliche Butterseite des Lebens gefallen. Jahrhundertelange und noch immer anhaltende Ausbeutung….