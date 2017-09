Das Pentagon evakuiert Kommandanten von Daesch aus Deir Ez-Zor

Laut der russischen Presseagentur Sputnik haben die amerikanischen Spezialeinheiten etwa 20 Daesch-Kommandanten noch vor der Befreiung der Stadt Deir Ez–Zor evakuiert.

Die erste Evakuierung hätte am 26. August stattgefunden. Zwei Daesch Kommandanten europäischer Herkunft wären mit ihren Familien an Bord von Hubschraubern der US Air Force evakuiert worden. Die zweite Extraktion hätte zwanzig andere Kommandeure am 28. August betroffen.

Am Dienstag den 5. September 2017 hat die syrische arabische Armee die Bevölkerung von Deir Ez – Zor, die drei Jahre lang von den Dschihadisten belagert wurde, befreit. Sie erhielt Beistand von der russischen Armee, die die von Lafarge gebauten unterirdischen Bunker mit durchdringenden, vom Mittelmeer abgefeuerten, Raketen zerstört hat.

Übersetzung

Horst Frohlich