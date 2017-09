Bundestagswahlbetrug – Wahlhelferin packt aus

Dass sogenannte „politische Wahlen“ gefälscht werden, die in Tatsache sowieso nur rechtsungültige Scheinwahlen sind, haben wir bereits mehrfach nachgewiesen.

Zum Nachteil der Lügner und Betrüger kommt heutzutage dankenswerterweise alles an ´s Licht – Internet und aufmerksame, selber denkende Menschen sei Dank.

In diesem Artikel berichten wir über eine Helferin, welcher bei der letzten Bundestagsscheinwahl so einiges an Unregelmäßigkeiten aufgefallen ist (siehe Video):