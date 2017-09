Arnold Hottinger – Irak nach dem Sieg über den IS

Schwere Alt- und grosse Neulasten müssen nach der Rückeroberung von Mosul, Tell Afar und Ayadiya aus den Händen des „Kalifats“ bewältigt werden.

Im Irak ist zuerst Mosul dem IS entrissen worden, nach Kämpfen, die

über sechs Monate andauerten. Dann wurde Tell Afar nach Kämpfen

zurückgewonnen, die eine gute Woche in Anspruch nahmen und zuletzt, am 30. August nach einer einzigen, jedoch blutigen und opferreichen Offensive von nur einem Tag, der Ort Ayadiya, nahe bei Tell Afar, wohin sich die letzten IS-Kämpfer zurückgezogen hatten…….