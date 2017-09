Die verruchte Lady aus Myanmar

Aung San Suu Kyi, die Lady aus Myanmar, zeigt ihr opportunistisches Gesicht während in ihrem Land der Völkermord gegen die Rohingya Muslime tobt. Wir nehmen uns der Dame an, die während ihres Hausarrests ihren Mund nicht still halten konnte und jetzt im Angesicht eines Völkermordes stur schweigt. Klick Bild für Video



