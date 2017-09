Die russische Großbank Sberbank will 2018 10 bis 15 Tonnen Gold nach China liefern.

Russland erhöht seine Goldlieferungen nach China

Wie wir bereits berichteten, wird die russische Großbank Sberbank CIB über ihre Tochtergesellschaft Sberbank AG am Goldhandel an der chinesischen Shanghai Gold Exchange teilnehmen. Im Umfeld der Verträge zur neuen Seidenstraße „One Belt, One Road“, die Russlands Wirtschaft erhebliche chinesische Investitionen einbringen werden, kommt es nun zur……