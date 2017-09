Es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen

„Es ist Zeit, die Wahrheit über jenen Krieg (gemeint ist WKII, thom ram) zu sagen. Dieser Krieg fand nicht zwischen der Sowjetunion und Deutschland statt, und schon gar nicht zwischen Russland und Deutschland, wie viele es sich vorstellen.

Auch war es kein Krieg zwischen den Aliierten und den Achsenmächten. Es war ein Krieg der Ideologien. Und gewonnen hat in diesem Krieg die Ideologie des Globalismus, die Ideologie des Zionismus.“

Dieser russische Mann rollt nicht „nur“ „Kleinigkeiten“ wie zum Beispiel die Lüge des hohlen Kaustes auf.

Er spricht von viel mehr. Er spricht vom Gesamten.

Ich verneige mich tief vor ihm. Wer die Wahrheit grell an die Wand malt, so wie er es tut, ist gefährdet.

Ich will, dass dieser Mann froh und frei lebt.

Danke, russischer Mann!

thom ram, 31.08.05 (Für Rückwärtsorientierte 2017)

Ich habe im ersten Teil die Untertitel übernommen und in besseres Deutsch gesetzt. Luckyhans hat den zweiten Teil übersetzt und den ersten Teil weiter verbessert. Wir garantieren für maximale Genauigkeit. Wer den Text haargenau aufnehmen will, muss russisch verstehen. Video und mehr……