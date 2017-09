Demo für Grundrechte am 9. September in Berlin

Nach einer dreijährigen Pause wird es am 9. September in Berlin wieder eine Demo für Datenschutz und Bürgerrechte geben. Unter dem neuem Namen “Rettet die Grundrechte” und mit einem an das Musical Cats erinnerenden Logo wird die Tradition der “Freiheit statt Angst”-Demos weitergeführt. Die Namensänderung macht Sinn, denn zu groß sind die Fußstapfen der traditionellen jährlichen Anti-Überwachungsdemo, die in den Hochzeiten der Netzbewegung um die 50.000 Menschen auf die Straße brachte.

