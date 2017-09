20’000 Unterschriften: Germanwings-Absturz soll genauer untersucht werden

Offizielle Version: Andreas Lubitz (Co-Pilot) soll aufgrund einer früheren Depression am 24. März 2015 in einem tragischen Selbsmord über den französischen Alpen den Absturz der Germanwings-A320 und den Tod der 149-Passagiere verursacht haben. Ein klarer Fall? Nicht wirklich … In der Tat ist die Faktenlage sehr widersprüchlich und der Fall stinkt entsprechen……