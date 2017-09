Sehen Sie, ob Ihr Land zu den fünf Ländern gehört, die am wahrscheinlichsten den Klimawandel überstehen

Deutschland gehört noch nicht einmal zu den Top 10…

Jedes Jahr werden die Konsequenzen unseres sich rasant wandelnden Klimas immer offensichtlicher, und während sich viele Länder langsam darauf einstellen, die Veränderungen zu bekämpfen, scheinen andere bei ihrem Ansatz Rückschritte zu machen. Vor zwei Jahren entwickelte und veröffentlichte die University of Notre Dame einen Index in Form einer Rangliste der Länder in der Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit, den Klimawandel mit der Zeit zu überstehen. Dieser Index wurde……