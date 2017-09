Blockchain, Bitcoin & Co: Die Welt der Kryptowährungen

Seit über 15 Jahren ist Fabio Bossi als Vermögensberater und Fondsmanager tätig und sagt:„Die Idee eines Peer-to-Peer-Geldes ohne Staats- oder Bankeninterferenz hat mich seit je her fasziniert und mich motiviert dabei zu helfen das neue System wachsen und gedeihen zu lassen.“ Wir wollen heute mit Fabio Bossi und Florian Grummes versuchen auch für den Laien etwas mehr Licht ins Dunkel um die Blockchain und die Kryptowährungen zu bringen…

Was zum Beispiel ist ein „Wallet“ und was hat es mit dem „persönlichen Schlüssel“ auf sich? Ist der Hype um Bitcoin und Co. vergleichbar mit der Tulpenblase des 17.Jahrhunderts? Gibt es vielleicht doch weit aus mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Gold- und Silberbugs und den Kryptojüngern, als allgemein vermutet?

Wo sind die Chancen, wo die Risiken? Kommt „die Jugend“ über Bitcoin & Co…zum Gold?