Auf diese ‘oder sonst …’ hören

Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn Elefanten kämpfen, werden Ameisen zertreten.“ Denken Sie an die derzeitige Krise auf der koreanischen Halbinsel, in der die Regierung in Seoul praktisch ignoriert wurde.

Südkoreas neu gewählter Präsident Moon Jae-in beharrt weiterhin darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ohne Zustimmung Südkoreas keinen Krieg gegen Nordkorea beginnen dürfen.

Präsident Donald Trump und die US-Medien scheinen Moons Einwände nicht gehört zu haben oder ignorieren sie einfach.

Erstaunlicherweise unterstehen sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Koreakriegs die 650.000 Mann starken aktiven Streitkräfte und 4,2 Millionen starken Reserven Südkoreas noch immer dem Oberbefehl eines Viersterne-Generals der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese neokoloniale Regelung sollte eigentlich schon vor Jahren beendet worden sein, aber aufeinanderfolgende konservative……