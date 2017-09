ERSTE STOßTRUPPS DER SYRISCHEN ARMEE NACH DEIR EZ-ZOR VORGEDRUNGEN – DIE STADT DIE VOM IS SEIT JAHREN UMZINGELT IST !!! +++

Wenn erste Stoßtrupps vorgedrungen sind, dann wird der IS dort scheinbar tatsächlich bald niedergewalzt werden oder die sind es womöglich schon zu einem großen Teil. Fakt ist, dass es ein strategischer Sieg dort wäre.

In der heutigen Sendung „Vesti Nedeli“ (News der Woche) hat der russische Journalist Dmitri Kiselev unserer Meinung nach folgerichtig formuliert: „Deir ez-Zor ist vielleicht nicht in dem Maßstab des Ausmaßes und der enormen Minusgrade, aber in seiner jahrelangen Blockade, dortigen Hungers und Tapferkeit – mit der Blockade von Leningrad zu vergleichen für Syrien!“

In der Deir ez-Zor befindet sich bereits das russische TV-Team rundum den beliebten Journalisten Evgeny Poddubnyy – von dem wir sicher bald Bilder und konkrete Infos bekommen werden. Video – zeigt erste Stoßtrupps der syrischen Armee und „Tiger Forces“ die heute Abend wohl tatsächlich in das vom IS seit Jahren umzingelte Deir ez-Zor vorgedrungen sind – wo sie mit großer Freude empfangen. Quelle:



Syrian Major General Issam Zahreddine walking past dozens of dead #ISIS militants. Just another day in Deir Ezzor. pic.twitter.com/abYWEnQmtY — Chris Tomson (@TheDaneChris) 18. November 2016