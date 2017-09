Der Krieg trägt seine Früchte zu uns

Inhalt

„Wir können aber nicht alle aufnehmen, die zu uns kommen wollen“ Ein Theater-Coup Im Hintergrund Atemberaubende Inszenierung? Menschen als Sachen „Zivilisierte“ Verachtung Wollen wir Menschen als „Flüchtlinge“? Menschen halten uns den Spiegel vor Kolonialismus, Rassismus Asymmetrie der Diskurse Das Sterben geht weiter Die Fluchtursachen sind wir selbst Ein Gespenst geht um

1. „Wir können aber nicht alle aufnehmen, die zu uns kommen wollen“.

Dieser Satz hat vor gut zwei Jahren „Politik gemacht“ – wie kein anderer.

Sicher, weil er aus dem Mund der Kanzlerin kam. Gesagt hatte sie ihn während einer der üblichen fishing-for-good-will-Inszenierungen unter dem Label „Dialog mit Jugendlichen“ am 15. Juli 2015 in Rostock zum Thema »Gut leben in Deutschland«.

»Gut leben in Deutschland« – das können wir, aber „Wir können……