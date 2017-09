Amerikanischer Schauspieler sorgt für bizarren Auftritt in Pattaya

Thailand/Pattaya. Am Donnerstagabend wurde der 63 Jahre alte amerikanische Schauspieler Geoffrey Giuliano im Big C in Pattaya dabei gefilmt, als er sich mit seinem vollen Einkaufswagen an dem Kassen Schalter anstellte, an dem zur schnelleren Abfertigung nur maximal zehn Gegenstände erlaubt sind.

Der Vorfall, der von einem Mann gefilmt und später auf der Facebook Seite „ True Pattaya „ veröffentlicht wurde, ereignete sich am Donnerstagabend im Big C in Pattaya. Der Filmer berichtet dazu in seinem Kommentar:

„Ich stand am Donnerstagabend vor dem Kassenschalter für maximal zehn Gegenstände „10 Items only“, als sich dieser Kerl, seine Frau und sein kleiner Junge mit einem vollen Einkaufswagen, in dem sich mindestens 20 Gegenstände befanden, vor…..Video und mehr…..