Urs Schöttli, langjähriger NZZ-Korrespondent in Asien, ortet die Gefahr weniger in abfangbaren Raketen Nordkoreas als in Pakistan.

Pakistan verfüge über «hundert einsatzfähige islamische Atombomben». Falls nach einem Militärputsch IS-freundliche Militärs an die Macht kämen, würden diese «die Atombomben mit Sicherheit einsetzen». Mit diesen «ernüchternden Bemerkungen» rüttelte Schöttli rund 500 Gäste auf, die sich am Donnerstag auf Einladung der Anwaltskanzlei «Kellerhals Carrard» im….