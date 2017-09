„Sie haben die überwältigende Unterstützung der Völker der Welt“. Offener Brief an Präsident Nicolas Maduro

Sehr geehrter Herr Präsident Maduro,

Sie haben die überwältigende Unterstützung der Völker der Welt.

Am 25. August hat Präsident Trump eine Präsidentenverfügung unterzeichnet, die Venezuela mit nie dagewesenen wirtschaftlichen Sanktionen straft. Sie lähmen praktisch

Venezuela und drohen, das Land in den Hunger zu stürzen. Es ist ein Wirtschaftscoup der übelsten Sorte. Es ist offene finanzielle Kriegsführung. An all die westlichen Nationen, für die so einseitige Aktionen des zionistisch geführten Regimes in Washington ganz normal geworden sind – es handelt sich um einen der größten verbrecherischen Angriffe, die eine Nation einer anderen Nation antun kann.

Mit Sicherheit ist es ein Hochverrat am internationalen Recht. Es ist…..