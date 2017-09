Das Thema 9/11 ist noch lange nicht abgeschlossen. So entdecken auch wir immer neue interessante Themen und Zusammenhänge, die uns noch unklar waren.

Dass die offizielle Version des 11. Septembers 2001 bis zum Himmel stinkt, sollte jedem klar sein.

Hier seht ihr 11 Augenzeugen, die an 9/11 vor Ort waren und das Ereignis miterlebt haben.

Namen der Opfer in Videoreihenfolge:

– Barry Jennings: Spricht von Explosionen in Gebäude 7

– Beverly Eckert: Verlor Ehemann, wehrte sich gegen die Regierung

– Kenneth Johannemann: Spricht von Explosionen im Keller des Turms

– Michael H. Doran: Freiwilliger 9/11-Opfer Anwalt

– Christopher Landis: Hatte Bilder vom Vorfall am Pentagon

– Bertha Champagne: Babysitterin von Marvin Bush (G.W. Bushs Bruder)

– Deborah Palfrey: Unterhielt Prostitutionsring für u.a. Beamte, wollte Informationen vor Gericht enthüllen

– David Wherley: Orderte Abfangjäger für den Himmel über Washington

– Salvatore Princiotta: Feuerwehrmann am Einsatzort

– David Graham: Sah angebliche Entführer mit Geschäftsmännern kurz vor 9/11

– Paul Smith: Pilot des ABC Nachrichten-Helikopters, erste internationale Aufnahmen…. Klick Bild für Video…..