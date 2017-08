Italien Hotelier(80) wird gezwungen Flüchtlinge einzuquartieren! Das Video mit deutschen Untertiteln ist auf YouTube in Deutschland und der Schweiz gesperrt!

Text zum Video:

Ein 80 Jahre alter Hotelbesitzer wird von der Polizei gezwungen, sein Haus für afrikanische Migranten zur Verfügung zu stellen.

Der alte Mann im Video ist Luigi Fogli. Er betreibt in Ficarolo in der Provinz Rovigo das Hotel Lory.

Fogli hat sich zwar überlegt, in seinem Hotel Migranten aus Nordafrika zu beherbergen, allerdings entschied er sich dagegen, als er herausfand, dass ihm pro Nacht und „Flüchtling“ lediglich 7 Euro bezahlt werden sollten. Als er sich dagegen entschied hat der Bezirk ganz einfach sein Hotel konfisziert und ihm Flüchtlinge aufgedrückt.“

Das Video zeigt, wie Fogli versucht, die Tür zu seinem Hotel zu versperren und er zu den Polizisten sagt: „Das ist nicht eures! Nein, ihr werdet nicht reinkommen!

Die Polizei meint, sie würde nur „ihre Pflicht“ tun, nur um Fogli dann zu sagen, dass sollte er ihnen die Schlüssel nicht aushändigen, dann würden sie einbrechen.

Als die Migranten dann die Lobby seines kleinen Hotels betreten fragt er: „Wollt ihr sie vielleicht auch in meiner Wohnung unterbringen?“

Es wurde auch berichtet, dass Fogli später wegen des erlittenen Stess das Bewusstsein verlor.

Mehr Infos: https://www.infowars.com/shock-video-police-force-80-year-old-italian-hotel-owner-to-house-african-migrants/