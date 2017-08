Undemokratische Kräfte kommen 2017 an die Macht

BRDigung: Sowas hört niemand wirklich gerne, aber nach letzteren Erkenntnissen gilt als absolut gesichert, dass nach der Bundestagswahl 2017 abermals undemokratische Kräfte die Macht in Deutschland ergreifen. Das hört sich nicht nur schlimm an, es wird auch fürchterliche Auswirkungen auf die Nation haben, wie wir es nicht das erste Mal erleben. Das Erstaunliche an der Sache ist, dass diese undemokratischen Kräfte an ganz anderen Stellen zu lokalisieren sind, als uns dies bislang von den Medien suggeriert wurde. Da gibt es eine ganz schlimme Entwicklung, die wir nicht übersehen dürfen.

Das Einfachste wird sein, die undemokratischen Einlassungen bestimmter…..