Veterans today meldet interessante Infos:



Mossad-Offizier Anführer des IS und als Moschee-Imam im Libyen verhaftet –

Jan Greenhalgh – 27.08.2017 Libysche Amtsträger verhafteten einen Anführer und Moschee-Prediger der Terrorgruppe IS, der später gestand Mossad-Offizier zu sein.

Laut den lybischen Behörden ist der richtige Name des Predigers Abu Hafs Benjamin Efraim, ein Staatsangehöriger des „Jüdischen Staates“, der in einer der Spezialeinheiten des Mossad operiert, die Spionageoperationen in arabischen und muslimischen Ländern durchführen.



Quelle: