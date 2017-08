Bestimme mit 7 Fragen, ob du wirklich ein Mensch bist!

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was ein Mensch ausmacht und was es bedeutet ein Mensch zu sein? Aus biologischer Sicht ist es relativ eindeutig. Wie sieht es aber aus der legalen und der mentalen Perspektive aus. Mein verdacht ist, dass viele sich zwar selbst als Menschen betrachten, ja sogar ihr letztes Hemd darauf verwetten würden, dabei aber nicht bemerken, dass sie in vielen Belangen eigentlich nur eine Person sind. Achso ja, wo ist da der Unterschied? Während der Mensch ein geistiges und vernünftiges Wesen ist, ist die Person bloss ein Niemand. (lat. persona „Maske“; fr. personne „niemand“ Fürwort) In der Justiz spricht man auch von der juristischen Person, welche bloss eine Identität sprich ein Duplikat des authentischen Wesens ist.

Bist du ein Mensch oder eine Person? (Mensch = geistiges und vernünftiges Wesen; Person = Maske, Niemand, Strohpuppe)