Ukraine als Spielball der USA

Willy Wimmer:“Was die USA in der Ukraine machen, verstößt gegen Geist und Buchstaben des NATO-Vertrages“

Willy Wimmer, Staatssekretär a.D., am Telefon im Gespräch mit Prof. Dr. Alexander Sosnowski, Chefredakteur World Economy

WE: Die Staats- und Regierungschefs des „Normandie-Formats“ einigten sich auf eine gemeinsame Erklärung, nach der es zu Beginn des neuen Schuljahres eine Waffenruhe im Osten der Ukraine geben soll. Andererseits, besucht der US-Verteidigungsminister James Mattis die Ukraine und wird über mögliche Lieferungen von letalen Waffen sprechen. Und wie es aussieht, tragen sich die USA auch mit dem Gedanken eine Militärbasis in der Ukraine am Schwarzen Meer zu installieren. Wohin führt das alles?

Willy Wimmer:

Wir müssen leider sehen, dass die Hoffnungen, die mit der Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten Trump verbunden gewesen sind und die auf eine Verbesserung der Beziehungen in Europa ausgerichtet waren, sich in alle…..