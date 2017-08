Es ist vorbei!

Vortrag von The Viscount Monckton of Brenchley, über die neuesten Ergebnisse kompetenter Mathematiker, Elektroniker, Regelungsexperten und Klimatologen zur Klärung der Wirkung von Rückkopplungen auf das Klima.

Gehalten vor dem Klimaforum der russischen Städte 2017 im The Manège, zentrale Messehalle, Moskau, russische Föderation.

Die Auffassung, dass eine vom Menschen verursachte globale Erwärmung eine globale Krise ist, geht auf einen 120 Jahre alten physikalischen Irrtum zurück….