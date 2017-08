Menschen fühlen zum ersten Mal Energie

Wenn du zu einem Shaolin Meister oder einem Yogi gehen und ihm dieses Video zeigen würdest, wäre dieser wohl nicht überrascht. „Ach was? Du willst mir sagen, dass es eine nicht-physische Energie gibt, die durch unseren Körper fließt, eine Energie die wir jederzeit anzapfen können?“

Nenne es Chi, nenne es Prana oder nenne es Sex-Energie. All diese Begriffe beschreiben eine Kraft, deren Existenz und Anwendung verschiedensten Völkern auf diesem Planeten seit tausenden Jahren bekannt ist. Und wer sich ein wenig in die Materie vertieft, anfängt Tai Chi oder Yoga zu praktizieren und seinen Geist offen für neue Möglichkeiten hält, der realisiert schnell, dass auch in ihm/ihr selbst diese Energie steckt, und sie wartet nur darauf genutzt zu werden. Video auch hier…..