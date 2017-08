Die DTUBE Revolution

DTube ist das neue Youtube in Blockchain-Technologie: Anarchistisch, dezentral, unzensierbar. Nicht in der Hand einzelner Konzerne. Es ist das Internet 2.0 – die Antwort auf Maas & Co. – Der Hammer: Die Videos und Inhalte monetarisieren sich automatisch durch eine Art Miningprozess.

Von Gerd-Lothar Reschke

In diesem Video erkläre ich genauer, weshalb DTube eine grundsätzliche Neuerung mit weitreichenden Folgen darstellt – Keine zentrale Kontroll-, Hosting- oder Speicher-Instanz (wie bei den konventionellen Webprovidern wie Facebook, YouTube usw.).

Die Blockchain-Technologie als Grundlage – Mit Blockchain gibt es keine….