So machen Sie das Beste aus dem aktuellen Terroranschlag!

Ein Schnellkurs in 11 Schritten für Politiker. Barcelona, Paris, London, Nizza, Berlin, Brüssel, New York, München, Würzburg – die Landkarte ist dicht besät mit Schauplätzen des Terrors. Wegen der schnellen Folge der Katastrophen in den letzten Jahren ist es für Politiker nicht immer leicht, angemessen zu reagieren. Die gute Nachricht: Sie müssen Ihre Grundaussagen zum Anschlag nicht jedes Mal neu erfinden. Bestimmte Argumentationsstrategien haben sich bewährt und können – in Varianten – wiederverwertet werden. (Roland Rottenfußer)

Erwecken Sie den Eindruck, dass außer den Opfern des jüngsten Anschlags niemand gestorben ist. Es wird Ihnen schwer fallen, der Opfer und ihrer Angehörigen auf Kommando angemessen zu gedenken. Sie sind quasi mitgefühlsentwöhnt, haben im…..