In Syrien hat er geliefert, jetzt sind die Taliban dran!

Ganz ehrlich, mir ist es scheissegal, ob Trump ohne Schutz in die Sonne schaut. Das mag vielleicht für die „Berufsjournalisten“ der Mainstreampresse spannend sein, aber nicht für mich. Wichtig ist einzig und allein, ob er zum Weltfrieden beiträgt oder nicht. Zugegeben, vor nicht allzu langer Zeit wollte er in Afghanistan noch zum Rückzug blasen und jetzt kündigt er plötzlich eine Offensive an. Man darf aber nicht ausser Acht lassen, dass er die USA in Syrien auf einen neuen Kurs führte und damit massive Erfolge im Kampf gegen den IS ermöglichte. Wenn ihm dasselbe in Afghanistan gelingt, dürfen wir zuversichtlich sein. Klick Bild für mehr……



