Ein Sommernachtstraum: Die beste Zeit für Edelmetallkäufe

Seit 1987 nutze ich die letzten beiden Wochen im August immer, um einkaufen zu gehen – so ähnlich wie Schüler, die sich nach den langen Sommerferien mit allem ausstatten, was sie für das neue Jahr benötigen. Ich kaufe allerdings keine Stifte, Hefte und Bücher, sondern die Aktien der Junior-Unternehmen im Edelmetallsektor. Begonnen habe ich diese Tradition nach einem Gespräch mit einem der besten Broker, die ich je kennenlernen durfte: dem leider verstorbenen George Milton aus Edmonton, der sich mit frühzeitigen Investitionen in Bre-X Minerals einen Namen machte (keine Sorge, als der Betrug bekannt wurde, hatten er und seine Klienten ihre Anteile längst verkauft). Mehr…..

