Dass aus Richtung des Umweltministeriums zuweilen Unsinn zu vernehmen ist, hat der Autor im Teil 1 kurz angerissen. Angesichts solcher Aussagen der Frau Ministerin: „Es kann ja nicht im Interesse Europas sein, China die Führungsrolle im Klimaschutz allein zu überlassen“ und der Tatsache, das: China am Beispiel des so schlimmen, sog. Treibhausgases CO2, derzeit 7,7t CO2/Kopf und die EU derzeit 6,9t CO2/Kopf emittiert. In 2030 sollen die Europäer dann mit dem CO2- Ausstoß pro Kopf runter auf 4t und China darf von derzeit 7,7t CO2/Kopf auf 14t/Kopf erhöhen, an Comic kaum zu überbieten. Aber womöglich hält Frau Ministerin schon mal…..