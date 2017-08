„Nur Arschlöcher wählen diese Politiker“

Es kann überhaupt keine Rettung mehr in diesem System für uns geben, denn die Geisteskranken bestimmen unser Leben, während die Masse sich stumm in ihren Löchern verkriecht. Und so hatten die Systemler am 17. August wieder einen großen Auftritt, nachdem in Finnland auf offener Straße zwei Frauen von einem Koranwächter abgestochen wurden, in Wuppertal zwei Halsdurchtrennungen stattfanden und in Mörfelden auf einer belebten Straße ein Schuss in die Brust eines Passanten das multikulturelle Leben der Geisteskranken ergötzte. Doch der Höhepunkt dieses Migrations-Tages ereignete sich in Barcelona mit 13 Toten…..