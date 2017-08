Es existieren viele falsche Informationen über das Malzeichen des Tieres, wir haben jedoch eine klare Botschaft darüber, was das Zeichen wirklich bedeutet. Manche sagen beispielsweise, das Malzeichen des Tieres sei ein Barcode, den man auf der Stirn erhält. Andere meinen, das Malzeichen des Tieres sei die Sonntagsanbetung (ihr werdet später sehen, was ich damit meine), und wieder andere erkennen in dem Malzeichen des Tieres einen RFID-Chip, der in die rechte Hand implantiert wird – sicherlich, die Bibel spricht davon, dass die Menschen das Malzeichen an der Hand oder Stirn erhalten werden, aber es geht nicht um einen Chip. Manche sagen sogar, dass es die Zahl 666 sei, die auch in der Bibel erwähnt wird, aber in Wahrheit ist es nichts von all diesen Dingen. Wir wollen dich sehr genau darüber aufklären, was es wirklich bedeutet!

Die Offenbarung warnt vor dem Malzeichen des Tieres, denn jeder, der es annimmt, wird die Plagen empfangen. Gerade deswegen schreiben und informieren wir dich darüber, damit du ein klares Verständnis davon bekommst, was das Malzeichen des Tieres ist, damit du es nicht annimmst und folglich auch nicht die Plagen erleiden….