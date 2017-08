Fake News! Verwirrung über Schröder-Vergütung

Schröders Rosneft-Job: FAZ schreibt bei BILD falsch ab

In Kommentaren führender deutscher Medien hagelt es Kritik an Gerhard Schröder, weil sich der Altkanzler Ende September in den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft wählen lassen will. Hier soll es nicht darum gehen, ob dieses Vorhaben „unpatriotisch“ ist (Julian Reichelt in BILD) oder „eine Schande“ (Berthold Kohler in der FAZ). Uns verblüfft wie BILD und FAZ mit Fakten umgehen.

Viele Falschmeldungen über angebliche Kandidatur für den Vorstand

Verwunderlich war schon, dass BILD und FAZ – wie auch fast alle anderen deutschen Medien – berichteten, Schröder solle in den Rosneft-Vorstand gewählt werden. Tatsächlich kandidiert er…..